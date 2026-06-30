Wenn Schienen sich biegen …

Die Verharmloser geben nicht auf: Nicht der Klimawandel, sondern ein Wetterphänomen namens „Omega-Lage“ sei schuld an dem Hitze-Dom über Europa gewesen – der nächste kommt in zehn Tagen. Dabei strömt Luft aus der Sahara weit nach Norden und bleibt in einer Buchstaben-O-Blase gefangen.