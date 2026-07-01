Spott und Häme für den Nachbarn, aber kein Cordoba

Erst recht wird außerhalb Deutschlands über die Mannschaft, aber da auch gleich über das ganze Land Häme verbreitet. So hört man etwa, dass in britischen Pubs lauthals „Auf Wiedersehen“ gesungen wurde. Auf Deutsch, ansonsten nicht gerade die Lieblingssprache der Engländer. Hier in Österreich soll es aber auch Menschen geben, die sich über Niederlagen und frühzeitige Heimreisen der Deutschen (gemeint die Fußballmannschaft, keinesfalls die Touristen!) eher freuen als ärgern.