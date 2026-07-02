Brandanschlag: Drei Verdächtige im Visier

Auf Aufnahmen von Überwachungskameras sollen zwei Verdächtige auf einem Motorrad zu sehen sein, die die Brandsätze platziert haben. Ein weiterer Motorradfahrer soll Schmiere gestanden sein. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis verurteilte den Anschlag scharf. „Keine Toleranz gegenüber Blutvergießen und dem spaltenden Extremismus“, erklärte der konservative Politiker. Der Staat werde alles unternehmen, um die Verantwortlichen zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen.