Letzte Ausfahrt vor dem Totalschaden

Kanzler Stocker, Vize Babler und den Neos muss der Ernst der Lage zuletzt bewusst geworden sein. Hätte diese nicht rasend beliebte Regierung diese letzte Ausfahrt verpasst, hätte sie zwar bis zu den Wahlen so weitermachen können wie bisher. Ein Totalschaden wäre dann aber für alle Beteiligten unvermeidbar.