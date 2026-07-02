Peru: Sanchez will knappen Fujimori-Sieg anfechten

Rechtsruck in Lateinamerika

Keiko Fujimori trat bereits zum vierten Mal in Folge bei einer Präsidentschaftswahl an. Sie hatte sich früher von der Politik ihres Vaters distanziert, berief sich in diesem Wahlkampf aber auf sein Erbe. Ihr Sieg verstärkt den Rechtsruck in Lateinamerika. Erst vergangene Woche war in Kolumbien der politische Außenseiter Abelardo de la Espriella – Favorit von Donald Trump – zum Präsidenten gewählt worden. Viele Wähler treibt die Sorge vor Kriminalität in die Arme von Hardlinern.