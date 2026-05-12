Neuer ORF-Chef: Sind die Würfel schon gefallen?

So sollen sich ÖVP und SPÖ bereits auf Pig verständigt haben. König dagegen soll aus dem Rennen sein. Der 51-jährige Pig gilt schon länger als Favorit, obwohl er vielen in der ÖVP als zu wenig parteinahe gilt. Angesichts der heftigen Debatte um eine ernsthafte Entpolitisierung des ORF könnte aber am Ende des Tages genau das für ihn gesprochen haben.