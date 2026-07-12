Bellingham kontert Kritik vom eigenen Teamchef

Mit dem 2:1 über Norwegen steht England im WM-Halbfinale, trifft dort auf Argentinien. Coach Thomas Tuchel war dennoch nicht zufrieden, kritisierte seine Mannschaft. Nun kontert Jude Bellingham!
Mit einem 2:1 über Norwegen feierte England den Einzug ins WM-Halbfinale. Damit kämpft man weiterhin um den ersten Titel seit 1966. Trainer Thomas Tuchel war dennoch nicht happy: „Ich bin mit der Leistung der Spieler nicht zufrieden. Wir haben uns das Spiel selbst unglaublich schwer gemacht.“
Ein Reporter konfrontierte „Doppelpacker“ Jude Bellingham damit, fragte, ob das die Erwartungen Tuchels zeige und ob sie zu noch besseren Leistungen fähig sind. Bellingham: „Vielleicht. Aber vielleicht weiß er nicht, wie es ist, unter diesen Bedingungen gegen Haaland, Odegaard, Nusa und Sorloth zu spielen. Es ist nicht einfach, gegen sie zu spielen! Du gewinnst nicht jedes Match, indem du 1000 Pässe spielst. Manchmal musst du auch dreckig gewinnen!“
„Aber ich bin eben auch Fußballtrainer“
Tuchel selbst verteidigte seine Aussagen: „Ich bin beeindruckt von dem Einsatz, den sie gezeigt haben. Und davon, wie sie mit der schwierigen Situation umgegangen sind. Aber ich bin eben auch Fußballtrainer und wir können besser spielen!“
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