Bellingham kontert Kritik vom eigenen Teamchef

Ein Reporter konfrontierte „Doppelpacker“ Jude Bellingham damit, fragte, ob das die Erwartungen Tuchels zeige und ob sie zu noch besseren Leistungen fähig sind. Bellingham: „Vielleicht. Aber vielleicht weiß er nicht, wie es ist, unter diesen Bedingungen gegen Haaland, Odegaard, Nusa und Sorloth zu spielen. Es ist nicht einfach, gegen sie zu spielen! Du gewinnst nicht jedes Match, indem du 1000 Pässe spielst. Manchmal musst du auch dreckig gewinnen!“