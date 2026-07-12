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Hund Ausrede für Crash

Alkolenker stürzte mit Pkw über steiles Gelände ab

Tirol
12.07.2026 08:00
Der Deutsche stürzte mit seinem Auto etwa 20 Meter ab.
Der Deutsche stürzte mit seinem Auto etwa 20 Meter ab.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Kurioser und gleichzeitig spektakulärer Unfall am Samstagabend in Aschau (Tiroler Bezirk Schwaz)! Ein 46-jähriger Deutscher kam mit seinem Pkw auf der Höhenstraße von der Fahrbahn ab und stürzte 20 Meter über eine steile Böschung ab. Der Grund ist ungewöhnlich. Seinen Schein ist er dennoch los.

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Der 46-Jährige war gegen 20 Uhr mit seinem Pkw auf der Höhenstraße in Aschau unterwegs. Im Auto befanden sich neben ihm noch eine 42-jährige Deutsche und ein Hund. In einer Linkskurve begann das Tier im hinteren Bereich des Autos zu bellen, worauf sich die beiden zu ihm umgedreht hätten.

Dabei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte rund 20 Meter über steiles, teilweise felsdurchsetztes Gelände ab. Die beiden Deutschen konnten sich und den Hund selbstständig aus dem Pkw befreien. Sie wurden lediglich leicht verletzt und lehnten eine weitere medizinische Behandlung durch die Rettung ab. Das Wrack war ein Totalschaden und musste von der Feuerwehr und einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

Lenker war alkoholisiert
Beim Eintreffen der Polizei gab es dann eine böse Überraschung für den Lenker. Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest ergab eine starke Beeinträchtigung durch Alkoholeinfluss. Ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen.

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