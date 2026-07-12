Alkolenker stürzte mit Pkw über steiles Gelände ab

Dabei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte rund 20 Meter über steiles, teilweise felsdurchsetztes Gelände ab. Die beiden Deutschen konnten sich und den Hund selbstständig aus dem Pkw befreien. Sie wurden lediglich leicht verletzt und lehnten eine weitere medizinische Behandlung durch die Rettung ab. Das Wrack war ein Totalschaden und musste von der Feuerwehr und einem Abschleppunternehmen geborgen werden.