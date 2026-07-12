England und Argentinien weiter: Das war die Nacht

Für Diskussionen sorgte indes ein Kamerakabel. Unklar ist, ob der Ball vor dem 1:1 durch Bellingham ein in der Luft gespanntes Kabel berührt und dadurch seine Richtung verändert hat. Die Norweger reklamierten vehement, forderten eine Spielunterbrechung und Schiedsrichterball. Das Tor zählte allerdings, der Fußball-Weltverband äußerte sich nach Schlusspfiff. Die Daten würden nicht belegen, dass der Ball vor dem Treffer von Bellingham ein in der Luft gespanntes Kamerakabel berührt und dadurch seine Flugrichtung verändert hätte, teilte die FIFA bei X mit. Der Sensor im Ball, der zum Beispiel auch bei der Bewertung möglicher Handspiele helfen soll, habe keinen Ausschlag angezeigt.