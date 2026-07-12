Drogen, Waffen, Menschen: Hooligans als Schlepper

Schleuser kam selbst aus Flüchtlings-Großlager

Als ein Staatenloser mit Wurzeln in einem der palästinensischen Groß-Flüchtlingslager im Nahen Osten samt drei Flüchtlingen im Auto einreisen wollte. Zehn Monate später können sich die Ermittlungen des heimischen Bundeskriminalamtes in Kooperation mit belgischen und polnischen Behörden unter der Federführung der bayerischen Staatsanwaltschaft in Traunstein sehen lassen. Mittlerweile wurden insgesamt 27 Verdächtige – durchwegs gewaltbereite Fußballfans – festgenommen.