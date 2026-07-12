Wie „Direktor Gnadenlos“ den WM-Zirkus beherrscht

Gianni Infantino steht als FIFA-Präsident massiv in der Kritik: Fans werfen dem 56-Jährigen die Kommerzialisierung des Fußballs vor, Vorwürfe mangelnder politischer Neutralität belasten ihn – dazu empörte die Nähe zu Donald Trump und die Begnadigung eines US-Spielers die Sportwelt. Die „Krone“ zeigt die Akte des Schweizers.