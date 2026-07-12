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Wie „Direktor Gnadenlos“ den WM-Zirkus beherrscht

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.07.2026 09:00
FIFA-Boss Gianni Infantino steht massiv in der Kritik.
FIFA-Boss Gianni Infantino steht massiv in der Kritik.(Bild: AP/Sam Hodde)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Gianni Infantino steht als FIFA-Präsident massiv in der Kritik: Fans werfen dem 56-Jährigen die Kommerzialisierung des Fußballs vor, Vorwürfe mangelnder politischer Neutralität belasten ihn – dazu empörte die Nähe zu Donald Trump und die Begnadigung eines US-Spielers die Sportwelt. Die „Krone“ zeigt die Akte des Schweizers.

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Manege frei! Keiner polarisierte bei dieser Endrunde mehr als der „Alleinregierer“ des Weltfußballs. Oder: Der gnadenlose Direktor des WM-Zirkus. Gianni Infantino, der durch seine Entscheidungen und Reformen viel Kritik erntet, längst nicht mehr geerdet wirkt.

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