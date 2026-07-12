Giants müssen heute den Halbfinal-Fluch besiegen

Ein Spiel trennt die Grazer Giants vom Einzug in die Austrian Bowl! Gewinnen die Footballer heute (ab 16) in Prag, stehen sie erstmals seit 2016 wieder im AFL-Finale. Die Tschechen sind aber eine harte Nuss. Sie beendeten den Grunddurchgang auf Platz zwei und besiegten die Steirer im bislang einzigen Saisonduell knapp.
Letzte Saison kam für die Grazer Giants im Halbfinale das Aus. Im Jahr davor das gleiche Spiel. Und auch 2023 war das AFL-Halbfinale das höchste der Gefühle für die Footballer. 2022 verpassten die Steirer das Semifinale, 2021 begann der Halbfinal-Fluch.
Es war das erste Liga-Spiel, wir waren noch nicht eingespielt, haben dumme Fehler gemacht und daher knapp verloren.“
Giants-Sportchef Christoph Kipperer
Der heute Sonntag (ab 16 Uhr) ein Ende haben muss, wenn die Giants in Prag erstmals nach zehn Jahren wieder den Einzug in die Austrian Bowl fixieren wollen. Das einzige Saisonduell ging im März an die Tschechen (24:21). Für Giants-Sportchef Christoph Kipperer Schnee von gestern: „Es war das erste Liga-Spiel, wir waren noch nicht eingespielt, haben dumme Fehler gemacht und daher knapp verloren.“
Die Giganten nahmen in den letzten Runden Fahrt auf, auch der steirische Quarterback Bastian Steinmair ist längst angekommen in der Liga. „Wir haben uns verbessert und Spieler, die verletzt waren, sind auch wieder an Bord“, betont Kipperer, der beim letzten Meistertitel der Grazer 2008 selbst noch auf dem Feld stand.
Bereits Samstag ging es für die Giants im Doppeldecker-Bus in die goldene Stadt. Mit dem Final-Ticket soll es heute heimwärts gehen.
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