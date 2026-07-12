Giants müssen heute den Halbfinal-Fluch besiegen

Der heute Sonntag (ab 16 Uhr) ein Ende haben muss, wenn die Giants in Prag erstmals nach zehn Jahren wieder den Einzug in die Austrian Bowl fixieren wollen. Das einzige Saisonduell ging im März an die Tschechen (24:21). Für Giants-Sportchef Christoph Kipperer Schnee von gestern: „Es war das erste Liga-Spiel, wir waren noch nicht eingespielt, haben dumme Fehler gemacht und daher knapp verloren.“