Ball trifft Kameraseil? FIFA reagiert auf Debatte!

Seine Spieler seien von der Szene verwirrt gewesen, sagte Solbakken. „Es war ein ungünstiger Moment für uns. Aber daran können wir nichts ändern. Ich glaube nicht, dass wir das Spiel noch einmal spielen werden“, meinte Solbakken. Auch Englands deutscher Coach Thomas Tuchel wurde auf die Szene angesprochen. „Ich meine, da ist ein Chip im Ball, der dir sagt, wenn er ein Haar berührt“, sagte der 52-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Also sollten sie dir sagen können, ob es passiert ist. Ich habe es nicht gesehen.“