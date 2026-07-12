Zehn Stunden Schlaf, Dackel Mischka und Handy aus

Die Unsicherheit spielte mit. Nach der Zweit-Runden-Pleite bei den French Open, die eine 30 Spiele währende Siegesserie beendet hatte, setzte bei Tennis-Star Jannik Sinner das Grübeln eingesetzt. Er hatte Ärzte aufgesucht, mit Psychologen gesprochen. In der ersten Partie in Wimbledon musste er gegen Miomir Kecmanovic gleich wieder über fünf Sätzen gehen.