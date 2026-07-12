Zehn Stunden Schlaf, Dackel Mischka und Handy aus

Die Vorzeichen haben sich nach Jannik Sinners Semifinalauftritt wieder umgedreht. Nach seiner Gala gegen Novak Djokovic geht der Italiener am Sonntag doch wieder als Favorit in das Wimbledon-Finale gegen Alexander Zverev. Doch der Deutsche hält an seinem bisherigen Erfolgsrezept fest und vertraut auf sein neues Selbstvertrauen.
Die Unsicherheit spielte mit. Nach der Zweit-Runden-Pleite bei den French Open, die eine 30 Spiele währende Siegesserie beendet hatte, setzte bei Tennis-Star Jannik Sinner das Grübeln eingesetzt. Er hatte Ärzte aufgesucht, mit Psychologen gesprochen. In der ersten Partie in Wimbledon musste er gegen Miomir Kecmanovic gleich wieder über fünf Sätzen gehen.
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