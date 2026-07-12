Wenn Politik länger Ferien macht als die Schule

Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP). Er gehört jener Kategorie von Politikern an, die überall und doch nirgends sind, zumindest was auffallende Erscheinungen betrifft. Gerber spult viele Termine runter, wenngleich der eine oder andere eher mehr Seitenblicke- als Wirtschaftspolitik-Charakter hat. Er würde sicher gerne mehr und gewichtiger (auch in der Partei) sein, aber das scheint nicht zu gelingen. Dazu ist der Wirtschaftsbund zu schwach. Seine Gesamtnote: 3 minus.