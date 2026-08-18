Rindfleischpreise im Sinkflug wegen Dürre

Ab 2027 könnten die Preise steigen

Der niedrige Preis dürfte allerdings nicht von Dauer sein. Werner Habermann, Geschäftsführer der ARGE Rind, erwartet, dass die Preise im September zunächst noch weiter sinken. Ab 2027 rechnet er jedoch mit steigenden Erzeugerpreisen. „Einfach weil es wenig Ware geben wird. Nicht nur in Österreich, auch etwa in Frankreich, Bayern oder der Schweiz“, sagt Habermann dem „Kurier“. Auch die Erste Bank unterstützt betroffene Bauern. Sie bietet Kunden einen zinsen- und spesenfreien Überziehungsrahmen von bis zu 25.000 Euro an.