Williams-Schwestern haben „Rost abgeschüttelt“

Der 44-jährigen Serena und der 46-jährigen Venus Williams fehlte nicht viel zum Sieg, fast hätten sie diesen nach Rückstand noch geholt. Gegen Marta Kostyuk und Peyton Stearns erreichten sie das Match-Tiebreak im dritten Satz und verloren 8:10. Ein Doppelfehler von Venus Williams beim Stand von 8:9 besiegelte die Niederlage im ersten Doppel der Stars seit den US Open vor vier Jahren.