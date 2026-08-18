Williams-Schwestern haben „Rost abgeschüttelt“

Beim Doppel-Comeback von Serena und Venus Williams in Cincinnati hätte es fast einen Sieg der US-Legenden gegeben, am Ende verloren die Altstars knapp im dritten Satz.
Der 44-jährigen Serena und der 46-jährigen Venus Williams fehlte nicht viel zum Sieg, fast hätten sie diesen nach Rückstand noch geholt. Gegen Marta Kostyuk und Peyton Stearns erreichten sie das Match-Tiebreak im dritten Satz und verloren 8:10. Ein Doppelfehler von Venus Williams beim Stand von 8:9 besiegelte die Niederlage im ersten Doppel der Stars seit den US Open vor vier Jahren.
„Rost abgeschüttelt“
Ein gemeinsamer Auftritt dieses Jahr in Wimbledon war wegen einer Verletzung von Serena geplatzt. „Wir haben mitten im Match den Rost abgeschüttelt und angefangen, es zu spüren, und es hat wirklich Spaß gemacht. Es war wirklich cool, das wieder machen zu können“, sagte Serena Williams.
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