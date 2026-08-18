Van der Vaart wird Papa – auch Ex Meis gratuliert

Rafael van der Vaart im Baby-Glück! Der ehemalige Fußball-Star und Handball-Profi Estavana Polman werden erneut Eltern. Auch Van der Vaarts Ex Sylvie Meis freut sich mit dem Paar.
„Eine kleine Neuigkeit mit ganz viel Liebe“, verkünden Van der Vaart (43) und Polman (34) die freudige Botschaft via Instagram. „Aus vier werden fünf! Unser kleines Wunder ist unterwegs und wir können es kaum erwarten, bis du da bist.“
Dabei umringt die Familie mit ihren Händen den Babybauch der werdenden Mutter. Auf dem Foto sind auch Tochter Jesslynn (9) sowie Damian (20), Rafael van der Vaarts Sohn aus der Ehe mit Sylvie Meis, zu sehen.
„Ich freue mich sooooo sehr für euch“
Auch die 48-jährige Moderatorin kommentiert das Posting. „Ich freue mich sooooo sehr für euch! Herzlichen Glückwunsch“, schreibt Meis. Scheint so, als würde die Patchwork-Familie richtig toll funktionieren …
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