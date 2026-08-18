Schlafendem Handy unter seiner Nase weggestohlen

Niederösterreich ist nicht nur das Land, indem Einbrecher durchfahren, wie es die Säure-Bande seit 2022 gemacht hat. In Echsenbach, Bezirk Zwettl, schlichen sich Unbekannte in ein unversperrtes Einfamilienhaus am Samstag gegen 2.30 Uhr. Während der Eigentümer auf der Wohnzimmerbank schlief (!), stahlen ihm die Diebe das Handy am Wohnzimmertisch unter der Nase weg und einen 100-Euro-Schein aus einer Geldbörse, die in der Kommode lag.