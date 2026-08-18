Frontalcrash auf Autobahn: Person stirbt in Tirol

Schrecklicher Unfall am Dienstagmorgen auf der Inntalautobahn! Nach einer Frontalkollision wurde eine Person schwer verletzt, eine Zweite verstarb noch an der Unfallstelle. Es bildete sich zudem ein langer Stau.
Fürchterlicher Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Inntalautobahn! Gegen 7.20 Uhr kam es in Mötz in Fahrtrichtung Stams zu einem folgenschweren Unfall.
Ein Pkw und ein Kleintransporter kollidierten im Bereich einer Baustelle frontal. „Dabei ist eine Person schwer verletzt worden. Eine Zweite verstarb leider noch an der Unfallstelle“, erklärte Polizeisprecher Christian Viehweider gegenüber der „Krone“.
Die Autobahn wurde komplett gesperrt. Es kam zu längeren Wartezeiten.
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