Steirer: „Wir wurden komplett im Stich gelassen“

Auch das Warten am Flughafen bei widrigsten Bedingungen war kein schönes Erlebnis: „Wir wurden vom Veranstalter komplett im Stich gelassen. Am Flughafen gab es kein Trinkwasser, die Geschäfte waren geschlossen, und die Toiletten komplett verdreckt.“ Zu allem Übel forderte das Flughafenpersonal die Reisegruppe Montagmorgen auf, das Terminalgebäude zu verlassen und unter freier Sonne auf den abermals verschobenen Flug zu warten – bei Außentemperaturen von 36 Grad Celsius. Das konnte aber glücklicherweise verhindert werden.