Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flug-Chaos in Ägypten

Steirer: „Wir wurden komplett im Stich gelassen“

Steiermark
18.08.2026 09:00
Martin mit seiner Freundin und ihrem Bruder in der ägyptischen Abflughalle
Martin mit seiner Freundin und ihrem Bruder in der ägyptischen Abflughalle(Bild: Martin Zettler)
Porträt von Sebastian Brandstetter
Von Sebastian Brandstetter

Drei steirische Urlauber warteten seit Sonntag vergeblich auf ihren Abflug – und mussten Hotel und Flughafen-Transfers selbst bezahlen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

So hat sich Martin aus Liezen das Ende seines Urlaubs nicht vorgestellt: Gemeinsam mit seiner Freundin und ihrem Bruder steckte er 30 Stunden länger als geplant als Teil einer österreichischen Reisegruppe im ägyptischen Urlaubsort Hurghada fest – bezahlen musste er die Unkosten aus eigener Tasche.

Aus dem für Sonntag um acht Uhr morgens geplanten Rückflug wurde eine Geduldsprobe: Erst hieß es 20 Uhr, dann Montagvormittag – schließlich sollte die Maschine erst um 17.10 Uhr abheben. „Ich wollte am Montag zu Hause sein, ich hätte einen wichtigen Termin gehabt“, zeigte sich Martin frustriert.

Martin mit seiner Freundin und ihrem Bruder in der ägyptischen Abflughalle.
Martin mit seiner Freundin und ihrem Bruder in der ägyptischen Abflughalle.(Bild: Martin Zettler, Krone KREATIV)

Auch das Warten am Flughafen bei widrigsten Bedingungen war kein schönes Erlebnis: „Wir wurden vom Veranstalter komplett im Stich gelassen. Am Flughafen gab es kein Trinkwasser, die Geschäfte waren geschlossen, und die Toiletten komplett verdreckt.“ Zu allem Übel forderte das Flughafenpersonal die Reisegruppe Montagmorgen auf, das Terminalgebäude zu verlassen und unter freier Sonne auf den abermals verschobenen Flug zu warten – bei Außentemperaturen von 36 Grad Celsius. Das konnte aber glücklicherweise verhindert werden.

Lesen Sie auch:
Einige der erschöpften und nach der langen Wartezeit verzweifelten Urlauber, die am Airport in ...
Wartehorror in Ägypten
Österreicher saßen 30 Stunden auf Flughafen fest
17.08.2026

Insgesamt kamen Mehrkosten von rund 410 Euro auf Martin zu: „Keiner hat sich um uns gekümmert. Das war ein katastrophales Ende von diesem Urlaub!“ Am späten Montagnachmittag um 16.40 Uhr dann die gute Nachricht: Start des Boardings und Abflug nach Wien!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
18.08.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
228.079 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
107.341 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
100.862 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1036 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
919 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Wirtschaft
Erste Händler stellen Versand in EU-Länder ein
802 mal kommentiert
Vor allem für kleine Händler ist der Versand in andere EU-Länder nicht mehr lohnend. Die ersten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf