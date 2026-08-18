Jazz Gitti: Keine Hinweise auf Metastasen!

Und über all dem steht. . . richtig, Jazz Gittis Dank an ihre Fans und Follower (bald 60.000 nur alleine auf Instagram). „Danke an alle für eure Unterstützung – das bedeutet mir sehr viel“, lässt sie wissen und lässt durchblicken, dass all der Zuspruch wohl die beste Medizin für sie ist.