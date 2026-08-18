Wechselt der nächste ÖFB-Kicker nach England?

Zieht es schon bald den nächsten ÖFB-Legionär in die Premier League? Nicolas Seiwald, aktuell (noch) bei RB Leipzig unter Vertrag, hat das Interesse von Newcastle United geweckt. Dort könnte der Mittelfeldmann auf einen alten Bekannten treffen.
Wie Sky berichtet, liebäugelt Premier-League-Klub Newcastle United mit einer Verpflichtung des 25-jährigen Österreichers. Dabei spielt vor allem der neue Trainer der „Magpies“ eine tragende Rolle: Seit Sommer hat Matthias Jaissle in Newcastle das Sagen.
Der Deutsche kennt Seiwald aus gemeinsamen Zeiten bei Red Bull Salzburg und gilt als großer Befürworter des Deals. Mit Kevin Danso (Tottenham), Jannik Schuster (Brentford), Xaver Schlager (Nottingham) und Michael Svoboda (Brighton) kicken aktuell vier Österreicher in der Premier League (Anm. d. Red.: Ifeanyi Ndukwe wird vom FC Liverpool verliehen). Ein offizielles Angebot für Seiwald soll es jedoch bislang nicht geben.
Führungsrolle in Leipzig
Der Deal wird jedenfalls kein leichtes Unterfangen! Seit Sommer 2023 kickt Seiwald für RB Leipzig in der deutschen Bundesliga. Mit drei Meistertiteln und zwei Cup-Erfolgen mit Salzburg sowie dem Gewinn des deutschen Supercups mit Leipzig 2023 zählt der Kuchler mittlerweile zu den Titelhamstern bei den Sachsen. Kommende Saison soll Seiwald, dessen Vertrag noch bis 2028 gültig ist, mit einer Führungsrolle ausgestattet werden.
„Er ist ein Spieler, den wir sowohl als Fußballer als auch als Mensch sehr schätzen. Er ist wirklich sehr wichtig für uns und ein Musterprofi. Man kann schon fast sagen, dass er der Liebling aller Schwiegermütter ist“, streute Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer zuletzt Rosen. Heißt: Für einen Transfer müsste Newcastle wohl richtig tief in die Tasche greifen …
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