Wechselt der nächste ÖFB-Kicker nach England?

„Er ist ein Spieler, den wir sowohl als Fußballer als auch als Mensch sehr schätzen. Er ist wirklich sehr wichtig für uns und ein Musterprofi. Man kann schon fast sagen, dass er der Liebling aller Schwiegermütter ist“, streute Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer zuletzt Rosen. Heißt: Für einen Transfer müsste Newcastle wohl richtig tief in die Tasche greifen …