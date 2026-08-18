Dreifacher Europameister zieht einen Schlussstrich

Mehr Zeit für Familie und Projekt

Der Familienvater war bei fünf Olympischen Spielen dabei – 2008 in Peking noch als Ersatz, von 2012 in London bis 2024 in Paris kam er auch zum Einsatz. „Nun habe ich durch den Team-Rücktritt mehr Zeit für meine Familie und für mein Tischtennis-Projekt Spin City, das in Wien Alterlaa erfolgreich angelaufen ist.“