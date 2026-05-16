Steht Rückkehr beliebter Sommerfrische ins Haus?

„Krone“: Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Auszeichnung „Young Generation Tourismusstar des Jahres“. Was bedeutet dieser Titel für Sie persönlich?

David Oberlindober: Diese Auszeichnung bedeutet mir natürlich sehr viel. Sie würdigt einfach die Leistung aller Tourismusstars, die im ganzen Lande kontinuierlich ihr Bestes geben. Daher ist sie auch eine Anerkennung an das Team hier im Alpin Resort Sacher. Ohne den tagtäglichen Einsatz unserer Mitarbeiter wäre es mir nicht möglich gewesen, diese Auszeichnung zu erhalten.