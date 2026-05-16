Steht Rückkehr beliebter Sommerfrische ins Haus?

Der Tiroler David Oberlindober vom Alpin Resort Sacher in Seefeld wurde als „Young Generation Tourismusstar des Jahres“ ausgezeichnet. Mit der „Krone“ spricht er über Herausforderungen, Vertrauen und die Zukunft.
„Krone“: Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Auszeichnung „Young Generation Tourismusstar des Jahres“. Was bedeutet dieser Titel für Sie persönlich?
David Oberlindober: Diese Auszeichnung bedeutet mir natürlich sehr viel. Sie würdigt einfach die Leistung aller Tourismusstars, die im ganzen Lande kontinuierlich ihr Bestes geben. Daher ist sie auch eine Anerkennung an das Team hier im Alpin Resort Sacher. Ohne den tagtäglichen Einsatz unserer Mitarbeiter wäre es mir nicht möglich gewesen, diese Auszeichnung zu erhalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.