The Background
Church Scandal: Cathedral Priest Faber’s Long Farewell
The word is already out from St. Stephen’s Cathedral. The 30th anniversary of Cathedral Priest Toni Faber, arguably Austria’s best-known clergyman, could also mark his “retirement.” Behind the thick church walls of the Archdiocese, delicate discussions are underway. The only telling statement is: “When we have something to communicate, we will make it public...”
The Catholic Church has been known for centuries for its secrecy regarding its own affairs. That is why nothing is leaking out from the latest “crisis summits” between the new Archbishop of Vienna, Josef Grünwidl, and Cathedral Priest Toni Faber. A meeting is said to have taken place only on Wednesday, following his return from his inaugural visit to the Pope in Rome.
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