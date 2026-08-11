Tödliche Bootsfahrt: Angeklagter räumt Schuld ein

Durch Gespräche abgelenkt

Während der 26-Jährige beim ersten Prozess im April – damals lautete die Anklage auf grob fahrlässige Tötung – noch davon gesprochen hatte, das Motorboot jederzeit konzentriert gelenkt zu haben, zeichnete seine Verteidigerin am Dienstag ein anderes Bild. Der Angeklagte sei durch Gespräche mit seinen drei Begleitern abgelenkt gewesen, ebenso habe er mit seinem Handy Fotos gemacht und lediglich vier Minuten vor dem Unfall verschickt. Sie merkte auch an, dass auf den Bildern das Segelboot des Ehepaares nicht zu sehen sei und stellte damit das Gutachten infrage, das für den ersten Prozess erstellt wurde. In der ersten Expertise hatte es geheißen, das Segelboot sei für den Angeklagten vor dem Zusammenstoß minutenlang zu sehen gewesen. Das Motorboot sei mit 60 km/h anstatt der auf dem Bodensee erlaubten 40 km/h unterwegs gewesen. Für den Mordprozess am Dienstag wurde ein neuer Sachverständiger bestellt.