An der Grenze zu Vorarlberg spielen Wolfswelpen

Es hatte sich angedeutet: Bereits seit Ende Februar konnte im Liechtensteiner Berggebiet an der Grenze zu Vorarlberg wiederholt ein Wolfspaar beobachtet werden. Anfang Juli wurden bei dann bei der Wölfin deutlich ausgeprägte Milchleisten festgestellt – ein klares Indiz dafür, dass sie Junge zur Welt gebracht hat und diese säugt. Am frühen Dienstagmorgen wurde aus dem Verdacht endgültig Gewissheit: Ein Wildhüter konnte im Berggebiet sechs Wolfswelpen beobachten und diese fotografisch festhalten. Damit ist erstmals eine Rudelbildung in Liechtenstein bestätigt.