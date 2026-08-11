An der Grenze zu Vorarlberg spielen Wolfswelpen

Wie das Liechtensteiner Amt für Wald, Natur und Landwirtschaft am Dienstag mitteilte, konnten im Berggebiet des Fürstentums sechs Wolfswelpen beobachtet und fotografiert werden. Damit gibt es jetzt ein Rudel direkt an der Grenze zu Vorarlberg.
Es hatte sich angedeutet: Bereits seit Ende Februar konnte im Liechtensteiner Berggebiet an der Grenze zu Vorarlberg wiederholt ein Wolfspaar beobachtet werden. Anfang Juli wurden bei dann bei der Wölfin deutlich ausgeprägte Milchleisten festgestellt – ein klares Indiz dafür, dass sie Junge zur Welt gebracht hat und diese säugt. Am frühen Dienstagmorgen wurde aus dem Verdacht endgültig Gewissheit: Ein Wildhüter konnte im Berggebiet sechs Wolfswelpen beobachten und diese fotografisch festhalten. Damit ist erstmals eine Rudelbildung in Liechtenstein bestätigt.
Rudel heißt „Falknis“
Wolfsrudel erhalten für die Erfassung in der internationalen Datenbank Namen von markanten Bergen innerhalb ihres Streifgebiets. In Abstimmung mit den zuständigen Stellen der Nachbarstaaten, also mit Österreich und der Schweiz, wird das neue Rudel unter dem Namen „Falknis“ geführt. Das Rudel soll nun genau beobachtet werden.
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