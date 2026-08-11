Ernüchternde Bilanz bei Schwerpunktkontrolle

Am Freitag führten drei Polizeistreifen und ein Dienstmotorradfahrer im Bezirk Bludenz zwischen 13 und 23.30 Uhr eine Schwerpunktaktion durch. Ins Visier der Exekutive gerieten dabei sowohl die Fahrtüchtigkeit der Lenker als auch der technische Zustand der kontrollierten Fahrzeuge. Ein besonderes Augenmerk legten die Beamten auf leistungssteigernde Umbauten, nicht typisierte Veränderungen sowie die Einhaltung der Lärmgrenzwerte.