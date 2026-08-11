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Ernüchternde Bilanz bei Schwerpunktkontrolle

Vorarlberg
11.08.2026 11:52
Bei einer Schwerpunktaktion der Polizei wurden in Bludenz zahlreiche Verstöße festgestellt und ...
Bei einer Schwerpunktaktion der Polizei wurden in Bludenz zahlreiche Verstöße festgestellt und Anzeigen erstattet.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Im Bezirk Bludenz führten Beamte am Freitag eine großangelegte Aktion durch. Im Visier standen getunte Mopeds, Raser und Drogenlenker. Die Bilanz des Einsatzes ist beachtlich: Es hagelte Anzeigen und es wurden mehrere Führerscheine sowie Kennzeichen eingezogen.
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Am Freitag führten drei Polizeistreifen und ein Dienstmotorradfahrer im Bezirk Bludenz zwischen 13 und 23.30 Uhr eine Schwerpunktaktion durch. Ins Visier der Exekutive gerieten dabei sowohl die Fahrtüchtigkeit der Lenker als auch der technische Zustand der kontrollierten Fahrzeuge. Ein besonderes Augenmerk legten die Beamten auf leistungssteigernde Umbauten, nicht typisierte Veränderungen sowie die Einhaltung der Lärmgrenzwerte.

Kennzeichen und Führerscheine abgenommen
Die Ergebnisse der Kontrolle sprechen eine deutliche Sprache. Vor allem bei Mopeds stellten die Polizisten teils verkehrsgefährdende Zustände fest, die auf mangelnde Wartung zurückzuführen waren. Ein Zweirad wurde auf der Prüfrolle mit einer Spitzengeschwindigkeit von 83 km/h gemessen.

Drei Fahrzeuglenkern wurde aufgrund von Suchtgiftbeeinträchtigung der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, sie werden zudem bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Wegen Gefahr im Verzug zogen die Beamten insgesamt neun Kennzeichentafeln ein.

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In Summe erstatteten die Einsatzkräfte 49 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz.

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