Welle an Schockanrufen von falschen Polizisten

Der Vorarlberger Polizei wurden in den vergangenen Stunden vermehrt betrügerische Anrufe gemeldet. Konkret geben falsche Polizisten, Gerichtsbedienstete oder angebliche Staatsanwälte vor, dass Bekannte oder nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten und nun in Haft seien, weshalb eine Kaution notwendig wäre. Auch die „Medizinmasche“ kommt zur Anwendung.
Das Setting unterscheidet sich von Fall zu Fall, das Ziel ist immer das gleiche: Die Täter nutzen den Schockmoment und erkundigen sich nach vorhandenem Bargeld, Schmuck und Wertgegenständen. Diese sollen anschließend vom Opfer an eine vermeintlich Stelle übergeben werden.
Ebenfalls zur Anwendung kommt derzeit der sogenannte „Medizintrick“. Dabei geben sich die Täter als vermeintliche Ärzte aus und täuschen den Opfern vor, dass nahe Angehörige schwer erkrankt seien und teure Medikamente benötigen würden.
Was es zu beachten gilt:
Um nicht ins Netz der Kriminellen zu geraten, rät die Kriminalpolizei dringend dazu, folgende Empfehlungen zu beherzigen:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.