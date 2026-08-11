Welle an Schockanrufen von falschen Polizisten

Der Vorarlberger Polizei wurden in den vergangenen Stunden vermehrt betrügerische Anrufe gemeldet. Konkret geben falsche Polizisten, Gerichtsbedienstete oder angebliche Staatsanwälte vor, dass Bekannte oder nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten und nun in Haft seien, weshalb eine Kaution notwendig wäre. Auch die „Medizinmasche“ kommt zur Anwendung.