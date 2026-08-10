Familie tröstet Austro-Sprinterin nach Vorlauf-Aus

Kein Windglück für Isabel

Die Fußacherin war im Vorfeld zurückhaltend gewesen, was ihre Erwartungen angeht, hatte aber schon auf einen Einzug ins Semifinale der besten 24 gehofft. Posch betonte aber ebenso, dass es immer Dinge gebe, die sie als Athletin nicht beeinflussen könne. Wie etwa den Wind. Und der meinte es am Montag definitiv nicht gut mit der VLV-Rekordhalterin. Denn während er bei Vorlauf eins mit gewaltigen 3,2 Meter pro Sekunde von hinten kam und auch die Athletinnen im dritten Pre-Heat auf 1,8 m/s Windunterstützung zählen durften, herrschte bei Isabels Auftritt absolute Windstille.

Trost fand die TS-Lustenau-Athletin aber rasch bei ihrer Familie. Neben Mama Teresa, Papa Didi und Lebensgefährten Joel waren in Birmingham auch noch zwei englische Verwandte im Stadion live vor Ort.