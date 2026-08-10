Tödliche Bootsfahrt: Jetzt geht es um Mord!

Angeklagter bestritt Unaufmerksamkeit

Der Angeklagte räumte ein, den Unfall verursacht zu haben. Gleichzeitig beharrte er aber darauf, nicht zu schnell gefahren und aufmerksam gewesen zu sein. Es sei ihm unerklärlich, warum er das Segelboot übersehen habe, so der Mann. Das sture Festhalten an seiner Sicht der Dinge brachte dem 26-Jährigen schließlich die Mordanklage ein. Für die Richterin, die sich auf die vorliegenden Gutachten stützte, stand nämlich fest: Der 26-Jährige fuhr mindestens vier Minuten lang mit großer Geschwindigkeit auf das Segelboot zu. Nachdem der Schiffsführer nach eigenen Angaben vorschriftsmäßig den See beobachtet haben will, hätte er das Boot sehen müssen – er reagierte aber nicht und nahm damit den schlimmsten aller möglichen Ausgänge in Kauf, nämlich eine Kollision mit Todesfolge. Somit waren für die Richterin nicht mehr die Umstände einer fahrlässigen Tötung, sondern eines bedingt vorsätzlichen Mordes gegeben.