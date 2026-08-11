Streckenausbau Feldkirch-Buchs: Hälfte geschafft

Fortschritte in Liechtenstein und der Schweiz

Die Baufortschritte sind vor allem im Fürstentum Liechtenstein und in der benachbarten Schweiz sichtbar. So haben die Brücken zwischen Schaan (FL) und Buchs neue Tragwerke erhalten. An der wichtigen Buchser Rheinbrücke wird gerade der Korrosionsschutz erneuert, die Arbeiten sollen bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. Im Bahnhof Nendeln (FL) wurde die erste neue Weiche verlegt und die zwei neuen, rund 120 Meter langen Bahnsteige nehmen Form an. Weit fortgeschritten sind auch die Arbeiten an den Signalanlagen der insgesamt neun modernisierten Eisenbahnkreuzungen in Liechtenstein. Die Bahnübergänge Sportfeldstraße und Rheinstraße können bald wieder für den Verkehr freigegeben werden.