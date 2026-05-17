Hits, Herz und beste Stimmung bei „Sommer-Musi“

„Unser Plan ist immer, etwas mit den Leuten gemeinsam zu machen und sie zu animieren, mitzumachen.“ Auch abseits der Bühne nutzen voXXclub die Zeit in Kärnten intensiv: „Wir sind ja drei Tage vor Ort und gehen wirklich gerne wandern.“

Alle Informationen finden Sie unter: www.musi-openair.at – Karten bei jeder Ö-Ticketstelle.