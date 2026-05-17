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Stars im „Krone“-Talk

Hits, Herz und beste Stimmung bei „Sommer-Musi“

Kärnten
17.05.2026 14:00
Zum ersten Mal dabei ist Pietro Basile: „Vielleicht mach’ ich nach der Show ein paar Tage Urlaub ...
Zum ersten Mal dabei ist Pietro Basile: „Vielleicht mach’ ich nach der Show ein paar Tage Urlaub in Italien“, verrät der Sänger am Telefon.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Abwechslungsreiches Programm bei „Wenn die Musi spielt“in Bad Kleinkirchheim: Die „Krone“ hat vorab mit Pietro Basile und voXXclub gesprochen.

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„Auf jeden Fall gute Musik, ein schöner Sonnenuntergang, gute Laune, leckeres Essen und freundliche Menschen“ – das gehört für Pietro Basile zu einem perfekten Sommerabend. Und genau einen solchen wird er wohl inmitten der idyllischen Nockberge bei „Wenn die Musi spielt“ am 19. und 20. Juni erleben.

Der sympathische Sänger besucht das Musikspektakel in Bad Kleinkirchheim heuer zum ersten Mal. „Generell ist es das erste Mal, dass ich in Kärnten bin, was mich mega freut!“, erzählt er. Auch abseits der Bühne möchte er die Region erkunden. „In letzter Zeit ist das Bewusstsein in mir gewachsen, mit der Natur ein bisschen mehr eins zu sein“, sagt der Sänger.

Viele Stars in Bad Kleinkirchheim 
Am Abend steht dann natürlich die Musik im Mittelpunkt: „Ich darf meinen neuen Song ,Amore Mio’ präsentieren und besonders freu’ ich mich auf den gemeinsamen Auftritt mit den vier Jungs von den Draufgängern.“ Doch nicht nur das Quartett aus der grünen Mark mit Pietro Basile wird die Bühne rocken.

voXXclub freuen sich schon sehr auf ihren Auftritt.
voXXclub freuen sich schon sehr auf ihren Auftritt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Sigrid&Marina werden die Musi-Bühne im Juni beehren.
Sigrid&Marina werden die Musi-Bühne im Juni beehren.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Hansi Hinterseer, Sigrid & Marina, Lisa Miko, Die Jungen Zillertaler oder Nik P. sind nur einige der vielen Künstlerinnen und Künstler. Bereits am 14. Juni beginnt die Musi-Wanderwoche, die bis 19. Juni täglich mit Musik-Highlights, Wanderungen und Partystimmung unzählige Fans anlockt.

voXXclub auch abseits der Bühne unterwegs 
„Die Musi ist für uns ein bisschen wie Heimkommen – eine längere Anfahrt, die sich aber wirklich lohnt!“, erzählt Florian von voXXclub. Die fünf Burschen zählen längst zu den Urgesteinen der Musi-Familie und lassen sich für ihren Auftritt auch heuer wieder etwas Besonderes einfallen.

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„Unser Plan ist immer, etwas mit den Leuten gemeinsam zu machen und sie zu animieren, mitzumachen.“ Auch abseits der Bühne nutzen voXXclub die Zeit in Kärnten intensiv: „Wir sind ja drei Tage vor Ort und gehen wirklich gerne wandern.“

Alle Informationen finden Sie unter: www.musi-openair.at – Karten bei jeder Ö-Ticketstelle.

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