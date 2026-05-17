24 Einsatztage: Endlich „Brand aus“ im Lesachtal

Es waren Szenen wie aus einem Katastrophenfilm, die sich bei Promeggen zwischen Maria Luggau und St. Lorenzen abspielten. Auf einer Fläche von satten 110 Hektar fraß sich das Feuer durch den steilen Bergwald. Nur dem unermüdlichen Einsatz der Helfer ist es zu verdanken, dass kein einziges Wohn- oder Wirtschaftsgebäude den Flammen zum Opfer fiel.