Polizisten am Hals gepackt und attackiert

Bei einem Schlichtungsversuch wurde ein Polizist bei einer Festveranstaltung in St. Georgen am Längsee attackiert. Ein Alkoholisierter packte den Beamten am Hals und verpasste ihn einen Faustschlag.
Der Polizist war gerade dabei, bei der Festveranstaltung in St. Georgen am Längsee bei einer sich anbahnenden Rauferei einzuschreiten, als er von einem 23-Jährigen attackiert wurde.
Der stark alkoholisierte Festbesucher aus dem Bezirk St. Veit hat den Beamten am Hals gepackt, einen Faustschlag gegen den Oberkörper versetzt und versucht, den Mann zu Boden zu reißen.
Im Zuge der Festnahme widersetzte sich der Tobende mit erheblicher Körperkraft. Er musste fixiert und anschließend festgenommen werden.
Der Polizist wurde durch die Attacke im Bereich des Ober- und Unterkörpers erheblich verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus Friesach eingeliefert. Im Zuge der Festnahme wurden auch das Funkgerät und Uniformteile beschädigt.
Der Angreifer konnte nach Abschluss der Erhebungen freigelassen werden. Er wird angezeigt.
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