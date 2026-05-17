Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reiterspiele

Kampf um Kuss und Kranzel im Gurk- und Gailtal

Kärnten
17.05.2026 16:01
Im Galopp: Im Gailtal reiten schneidige Burschen ums Kranzle – und tanzen mit dem Dirndlan.
Im Galopp: Im Gailtal reiten schneidige Burschen ums Kranzle – und tanzen mit dem Dirndlan.(Bild: Wilfried Krierer)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Schneidige Burschen, kräftige Pferde, spannende Wettkämpfe, Musik und Tanz in Tracht: Kufenstechen und Kranzelreiten sind besondere Traditionen in Kärnten.

0 Kommentare

Es geht ja immer um die Liebe... oder zumindest um ein Anbandeln zwischen ihm und ihr. So auch bei zwei jahrhundertealten Bräuchen.

Alljährlich zu Pfingsten erinnert das Kranzelreiten an das Jahr 1567, in dem die Pest lediglich die Jungfrau vom Schloss Thurnhof in Zweinitz und drei Bürgersöhne von Weitensfeld verschont hat. Ein Wettlauf sollte damals entscheiden, wen sie heiratet.

Heuer laufen Simon Dörfler, Rene Gebeneter und Nico Wissiak um den kühlen Kuss der steinernen Jungfrau, die auf dem Marktplatz von Weitensfeld steht, um die Ehre, das Kranzel und ein Seidentüchl – am Pfingstmontag um 14 Uhr. Schon am Pfingstsonntag wird die Freyung aufgestellt (ab 12 Uhr). Danach reiten die Kranzelreiter nach Zweinitz, um alle einzuladen. Gstanzln singen sie auch in Weitensfeld.

Am Pfingstmontag galoppieren die Kranzelreiter, angeführt von Bürgermeister Franz Sabitzer, dreimal über den Platz, um die Pest und weiteres Unheil vom Markt fernzuhalten. Danach laufen die Burschen die 260 Meter lange Strecke.

Gefeiert wird in Weitensfeld schon am Samstag, 23. Mai (ab 17 Uhr).

Was? Wann? Wo?

Auftakt zum Kranzelreiten. Am Samstag, 23. Mai, am Marktplatz in Weitensfeld: Ab 17 Uhr: „Blasmusik trifft Tracht“ mit Platzkonzert der Trachtenkapelle Zweinitzund Strohmaier-Trachtenmodeschau.

18.30 Uhr: Landesentscheid vom Redewettbewerb „Jugend am Wort“der Landjugend Kärnten. Auftanz der Landjugend Deutsch Griffen. Vorstellung der Pfingstläufer.

Gstanzlsänger laden zum Kranzelreiten am Pfingstsonntag und Pfingstmontag nach Weitensfeld ein.

Der Pferdezuchtverein K11-Gurktal verlost einen Noriker-Stutjährling. „Die Silberbacher“ spielen auf.

Sonntag, 24. Mai

10 Uhr: Festgottesdienst in der Pfarrkirche

12 Uhr: Aufstellung der Marktfreyung, Ausritt der Kranzelreiter nach Zweinitz, Gstanzlsingen am Dorfplatz und beim Schloss Thurnhof

Um etwa14.30 Uhr:Empfang der Kranzelreiteram Ortseingang in Hafendorf und Übergabe der Marktfahne,Gstanzlsingen durch den Markt

19 Uhr:Gelebtes Brauchtum mit der Landjugend Zweinitz; Vorstellung der Läufersteller, Läufer und Ehrentänzerinnen

Im Anschluss:Die 3 Wilderer

Montag, 25.Mai

8 Uhr:Weckruf der Trachtenkapelle Zweinitz

10 Uhr:Unterhaltung am Marktplatz mit der Familienmusik Leitner und der Landjugend Zweinitz

14 Uhr:Kranzelreiten und Wettlauf um den Kuss der Jungfrau

Im Anschluss:Gabriel Urach & seine jungen fidelen Lavanttaler

Auf die Kufe!
Jungen Frauen imponieren, schnelle Pferde im Griff haben, auf der Liste der immateriellen Kulturerbes der UNESCO stehen: All das trifft auch auf das Kufenstechen zu, das ab Muttertag quasi an jedem Wochenende in einem anderen Gailtaler Ort gefeiert wird, doch das bekannteste Kufenstechen ist jenes von Feistritz – und das lockt zu Pfingsten die Besucher.

Nach dem Kirchgang und der Sauren Suppe zu Hause trifft man sich am Dorfplatz. Die Frauen präsentieren sich in den zahlreichen Lagen der Gailtaler Tracht, die Burschen tauschen den Hut gegen die Mütze, die im Stiefelschaft steckt, schwingen sich auf ein Pferd und galoppieren auf dem Noriker durch die Menschengasse: Mit dem knapp vier Kilo schweren Schlägel donnern sie auf die Kufe, eine Art Holzfass auf einem Pfahl. Der Bursche, bei dessen Schlag die Kufe endgültig zerfällt, darf mit dem Schlägel den Blumenkranz aufstecken. „Heint hol i beim Stechn mir s‘Kranzle und morgen dås Dirndle dazua“, heißt es im Lied, also beginnt nach dem Kufenstechen der Lindentanz.

Die Burschenschaft Feistritz an der Gail lädt auch heuer zu Pfingsten zum Jahreskirchtag: Am Pfingstmontag wird nach dem Gottesdienst (9.30 Uhr) in Oberfeistritz (ab 14 Uhr) das Kufenstechen begangen; ab 15 Uhr in Unterfeistritz – mit Tanz und Musik! Die Altburschen feiern den Jahreskirchtag am Dienstag, 26. Mai (Messe um 10 Uhr, Kufenstechen ab 17 Uhr in Unterfreistritz). Die Gailtaler Kirchtagsmusik spielt auf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
17.05.2026 16:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Richard Glossip (graues Hemd) neben seiner Ehefrau außerhalb der Gefängnismauern
29 Jahre im Todestrakt
Häftling nach drei Henkersmahlzeiten wieder frei
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
274.765 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
189.563 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Wien
Kirchen-Affäre: Dompfarrer Fabers langer Abschied
157.672 mal gelesen
Krone Plus Logo
Wiens neuer Erzbischof Josef Grünwidl führt diskrete Gespräche auch über den kirchlichen ...
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1888 mal kommentiert
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
981 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Innenpolitik
Rosenkranz senkte Catering-Kosten um 480.000 Euro
717 mal kommentiert
Der „Rosenkranz-Effekt“: Der Rotstift wurde bei vielen „Extras“ angesetzt. 
Mehr Kärnten
Erlösender Funkspruch
24 Einsatztage: Endlich „Brand aus“ im Lesachtal
Reiterspiele
Kampf um Kuss und Kranzel im Gurk- und Gailtal
Bei Veranstaltung
Polizist am Hals gepackt und attackiert: Spital!
Stars im „Krone“-Talk
Hits, Herz und beste Stimmung bei „Sommer-Musi“
Tragischer Unfall
Auto prallt gegen Tunnelportal: Lenker (46) tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf