Kampf um Kuss und Kranzel im Gurk- und Gailtal

Auftakt zum Kranzelreiten. Am Samstag, 23. Mai, am Marktplatz in Weitensfeld: Ab 17 Uhr: „Blasmusik trifft Tracht“ mit Platzkonzert der Trachtenkapelle Zweinitzund Strohmaier-Trachtenmodeschau.

18.30 Uhr: Landesentscheid vom Redewettbewerb „Jugend am Wort“der Landjugend Kärnten. Auftanz der Landjugend Deutsch Griffen. Vorstellung der Pfingstläufer.

Gstanzlsänger laden zum Kranzelreiten am Pfingstsonntag und Pfingstmontag nach Weitensfeld ein.

Der Pferdezuchtverein K11-Gurktal verlost einen Noriker-Stutjährling. „Die Silberbacher“ spielen auf.

Sonntag, 24. Mai

10 Uhr: Festgottesdienst in der Pfarrkirche

12 Uhr: Aufstellung der Marktfreyung, Ausritt der Kranzelreiter nach Zweinitz, Gstanzlsingen am Dorfplatz und beim Schloss Thurnhof

Um etwa14.30 Uhr:Empfang der Kranzelreiteram Ortseingang in Hafendorf und Übergabe der Marktfahne,Gstanzlsingen durch den Markt

19 Uhr:Gelebtes Brauchtum mit der Landjugend Zweinitz; Vorstellung der Läufersteller, Läufer und Ehrentänzerinnen

Im Anschluss:Die 3 Wilderer

Montag, 25.Mai

8 Uhr:Weckruf der Trachtenkapelle Zweinitz

10 Uhr:Unterhaltung am Marktplatz mit der Familienmusik Leitner und der Landjugend Zweinitz

14 Uhr:Kranzelreiten und Wettlauf um den Kuss der Jungfrau

Im Anschluss:Gabriel Urach & seine jungen fidelen Lavanttaler