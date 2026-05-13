San Antonio Spurs öffnen Tür zum Halbfinale

Die San Antonio Spurs sind im NBA-Play-off nur noch einen Sieg vom Einzug ins Halbfinale entfernt.
Die Texaner gewannen das fünfte Spiel der Serie gegen die Minnesota Timberwolves am Dienstag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse deutlich 126:97 und gingen im „best of seven“ mit 3:2 in Führung. Der Franzose Victor Wembanyama war mit 27 Punkten und 17 Rebounds einmal mehr der überragende Akteur der Spurs.
Bei den Timberwolves kam Anthony Edwards auf 20 Zähler. Am Freitagabend können die Spurs in Minneapolis den Aufstieg fixieren. Im Finale der Western Conference würde Oklahoma City Thunder warten. Der Titelverteidiger setzte sich gegen die Los Angeles Lakers bereits mit 4:0 durch.
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