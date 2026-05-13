San Antonio Spurs öffnen Tür zum Halbfinale

Die Texaner gewannen das fünfte Spiel der Serie gegen die Minnesota Timberwolves am Dienstag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse deutlich 126:97 und gingen im „best of seven“ mit 3:2 in Führung. Der Franzose Victor Wembanyama war mit 27 Punkten und 17 Rebounds einmal mehr der überragende Akteur der Spurs.