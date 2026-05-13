Spektakuläre Aktion: Große Pläne mit dem E-Schiff

Das neue Schiff, das von Porsche Design in Zell am See entworfen wurde, soll nun vor allem für Veranstaltungen und Rundfahrten im Einsatz sein. „Wir statten es mit einer Catering-Küche aus“, so Egger. Noch sind technische Abnahmen nötig. Für Ende Juni ist die Taufe geplant. Welcher Name es wird, ist bisher nicht fix: „Mir fällt jeden Tag ein neuer ein“, lacht Egger.