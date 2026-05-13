Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Zeller See

Spektakuläre Aktion: Große Pläne mit dem E-Schiff

Salzburg
13.05.2026 09:00
Zentimeterarbeit am Ufer: Das 70 Tonnen schwere Schiff wurde eingehoben.
Zentimeterarbeit am Ufer: Das 70 Tonnen schwere Schiff wurde eingehoben.(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Am Zeller See wurde Dienstagvormittag eine tonnenschwere Fracht erfolgreich zu Wasser gelassen: Erstmals seit 1907 gleitet jetzt wieder ein Schiff mit E-Antrieb über den See. Der Sondertransport vom Rhein in den Pinzgau lief reibungslos ab. Die Bergbahnen haben mit dem neuen, schnittigen „Flotten-Zuwachs“ jetzt große Pläne.

0 Kommentare

Der Sondertransport biegt beim Kurpark im Ortsteil Thumersbach ein: Es ist richtig ungemütlich am See bei Dauerregen in aller Früh. Die Seeuferstraße musste wegen der Anlieferung gesperrt werden. Dann verhakt sich plötzlich ein Bolzen. Arbeiter können das Problem lösen.

Eine logistische Herausforderung: Das Schiff kurz vor der Ankunft am See
Eine logistische Herausforderung: Das Schiff kurz vor der Ankunft am See(Bild: Kerstin Jönsson)

Das neue Elektroschiff hat eine lange Reise hinter sich. Produziert in einer Werft am Rhein, nahm es zuerst am Wasser Kurs auf Linz und musste dort auf die Straße umgeladen werden. Über Thalgau und einen weiteren Zwischenstopp in Taxenbach ging es dann an den Bestimmungsort.

Der Kran zog die 70 Tonnen schwere Fracht schließlich rund zwei Stunden später in die Höhe und ließ sie in den See gleiten.

Per Kran ging es in die Höhe und dann ins Wasser.
Per Kran ging es in die Höhe und dann ins Wasser.(Bild: Kerstin Jönsson)

„Der See ist für größere Frachten nur schwer zugänglich“, so Schmittenhöhebahn-Vorstand Erich Egger. Deshalb sei die Wahl auf den Kurpark gefallen: „Dort ist der Untergrund felsig und damit stabiler.“ Der Kran musste auf Stahlplatten positioniert werden.

Zitat Icon

Wir haben große Freude damit. Man muss als Kapitän nicht fürchten, die Distanz mit E-Antrieb nicht zu schaffen. Ein Tag geht sich problemlos aus.

Kapitän Norbert Mayr

Bild: Kerstin Jönsson

Das neue Schiff, das von Porsche Design in Zell am See entworfen wurde, soll nun vor allem für Veranstaltungen und Rundfahrten im Einsatz sein. „Wir statten es mit einer Catering-Küche aus“, so Egger. Noch sind technische Abnahmen nötig. Für Ende Juni ist die Taufe geplant. Welcher Name es wird, ist bisher nicht fix: „Mir fällt jeden Tag ein neuer ein“, lacht Egger.

Lesen Sie auch:
Franz Harnoncourt soll es im Salzburger Spitalswesen richten.
Manager aus Linz
Land Salzburg setzt einen Spitalsbeauftragten ein
12.05.2026
Krone Plus Logo
Nach Manninger-Unfall
Für Todesüberfahrt ist kein Schranken in Sicht
12.05.2026

Am Zeller See fuhr erstes E-Schiff der Monarchie
Der E-Antrieb baut am Zeller See auf vergangenen Zeiten: 1907 war das erste Elektroschiff der Monarchie im Einsatz. Es wurde später umgebaut. Jetzt kommt Flottenzuwachs mit umweltfreundlichem Antrieb. Das neue Schiff kann bis zu acht Stunden in Betrieb sein. Die Schmittenhöhebahn lässt es sich knapp vier Millionen Euro kosten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
13.05.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Symbolbild
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Buckwal „Timmy“: Seit dem 3. März hielt er die Welt der Deutschen in Atem. Nach seiner Rettung ...
Wal als PR-Opfer?
Krimi um „Timmy“ hat nun ein politisches Nachspiel
Die Inflation in Deutschland ist im April auf 2,9 Prozent gestiegen. Verantwortlich dafür sind ...
2,9 Prozent im April
Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland an
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
112.817 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
96.239 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
94.017 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1574 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1471 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
779 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf