„Das wäre einer der größten Skandale überhaupt“

„Die schwierigste Aufgabe meiner Trainerkarriere“

Ehe er den totgeglaubten Patienten zum Leben erweckte, nach drei Siegen in Folge der Klassenerhalt fixiert wurde. „Ein unfassbarer Druck, das war die schwierigste Aufgabe in meiner Trainerkarriere“, so Silberberger. „Ich hatte kaum Zeit, um das Schiff vor dem Sinken zu bewahren. Wir haben Dinge klar angesprochen und Gott sei Dank den Turnaround geschafft.“



Vertragsverlängerung nach Klassenerhalt

Der ausgiebig gefeiert wurde. Gemeinsam mit der Mannschaft ging’s quasi volley nach Mallorca . „Das wurde alles sehr spontan geplant, hat sich die Mannschaft verdient.“ Des Trainers Lohn war die „Option“. Aufgrund des geschafften Klassenerhalts verlängerte sich sein Vertrag um zwei Jahre.