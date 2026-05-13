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Wienerberger mit 30 Mio. Euro in der Verlustzone

Wien
13.05.2026 09:07
Der Baustoffkonzern Wienerberger ist im ersten Quartal wegen sinkender Umsätze und höherer ...
Der Baustoffkonzern Wienerberger ist im ersten Quartal wegen sinkender Umsätze und höherer Verschuldung von einem kleinen Gewinn im Vorjahr auf einen Verlust von 30 Millionen Euro gerutscht.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der börsenotierte Baustoffriese Wienerberger hat heuer im ersten Quartal 30 Mio. Euro Verlust eingefahren, wie der weltgrößte Ziegelhersteller am Mittwoch auf seiner Homepage bekanntgab.

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Im Vergleichszeitraum des Vorjahres war noch ein Gewinn nach Steuern von fünf Millionen Euro erzielt worden. Der Umsatz sank um sieben Prozent auf knapp über eine Milliarde Euro. Der weltweite Personalstand verringerte sich von 20.348 auf 20.220 Mitarbeiter.

Das Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf zwei Millionen Euro, nach 40 Millionen Euro Gewinn in der Vorjahresperiode. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verschlechterte sich den Konzernangaben zufolge um 29 Prozent von 129 Millionen Euro auf 92 Millionen Euro.

Verschuldungsgrad gestiegen
Das Eigenkapital verringerte sich von 2,80 auf 2,79 Milliarden Euro und die Nettoverschuldung stieg um 20 Prozent von 1,64 auf 1,98 Milliarden Euro. Dadurch verschlechterte sich das Gearing (Verschuldungsgrad) des Unternehmens von 58 auf 70 Prozent.

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