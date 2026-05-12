A woman from Vienna at a gas station
Sister grabs a drink, then ends up paying 180 euros!
What starts as a classic rip-off story turns out to be a complex case. A woman from Vienna briefly parks in a no-parking zone at a gas station in Stadlau—her sister quickly goes inside to get a drink. Two weeks later: a lawyer, a trespass lawsuit, 180 euros. But the real culprits have spoilers, lowered show-off cars, and smoking tires.
It’s a Saturday evening in April, and the gas station in Stadlau is bursting at the seams. Not a single parking spot is free; cars are parked wherever they please; the air smells of engine noise and burnt rubber. A woman from Vienna stops briefly—in a no-parking zone, yes, but you have to park somewhere—while her sister quickly grabs a drink at the cash register. About ten minutes, then they’re on their way. A harmless interlude, you might think. But two weeks later, a letter from a lawyer is in the mailbox: a trespass lawsuit, 180 euros due.
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