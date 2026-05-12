Sister grabs a drink, then ends up paying 180 euros!

It’s a Saturday evening in April, and the gas station in Stadlau is bursting at the seams. Not a single parking spot is free; cars are parked wherever they please; the air smells of engine noise and burnt rubber. A woman from Vienna stops briefly—in a no-parking zone, yes, but you have to park somewhere—while her sister quickly grabs a drink at the cash register. About ten minutes, then they’re on their way. A harmless interlude, you might think. But two weeks later, a letter from a lawyer is in the mailbox: a trespass lawsuit, 180 euros due.