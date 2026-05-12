Sinner in eigener Liga – auch Erler/Miedler stark

Jannik Sinner eilt weiter ungehindert von Sieg zu Sieg. Der Weltranglisten-Erste baute seine Serie bei ATP-1000-Turnieren auf 31 Erfolge en suite aus und egalisierte damit den Rekord von Novak Djokovic. Sinner besiegte seinen italienischen Landsmann Andrea Pellegrino sicher 6:2,6:1 und steht im Viertelfinale.
Der Zweitrundenbezwinger von Sebastian Ofner hat in drei Matches nur 14 Games abgegeben. „Ich bin sehr glücklich mit dem Resultat. Aus italienischer Sicht ist es toll, dass so viele Italiener noch dabei sind“, erklärte Sinner.
Sinner hatte zuletzt als erster Spieler überhaupt fünf Masters-1000-Turniere en suite gewonnen und ist auf bestem Wege, nach Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid erstmals auch in Rom zu triumphieren. Im Vorjahr hatte er im Finale gegen den nun länger verletzten Carlos Alcaraz verloren. Sollte Sinner im Foro Italico triumphieren, würde er nach Djokovic als erst zweiter Spieler bei allen neun 1000er-Turnieren gewonnen haben.
Erler/Miedler mit zweitem Sieg im Viertelfinale
Für den letzten Österreich-Beitrag in Rom geht es weiter: Alexander Erler und Lucas Miedler gewannen auch das zweite Match und stehen im Viertelfinale. Das wiedervereinte Duo besiegte die als Nummer 6 gesetzten Deutschen Kevin Krawietz/Tim Pütz 7:6(10),7:6(4). „Das Match war extrem eng. Vor allem den ersten Satz können beide Teams gewinnen. Wir sind aber stabil geblieben und haben die engen Situationen gut gelöst. Gegen so ein Spitzen-Doppel zu gewinnen zeigt, dass wir ein gutes Level haben. Darauf wollen wir am Donnerstag im Viertelfinale aufbauen.“
Ebenfalls in Italien, wenn auch auf kleinerer Bühne beim WTA125-Turnier in Parma, meisterte ÖTV-Hoffnung Lilli Tagger die erste Runde gegen Noemi Basiletti (ITA) mit 6:4,6:2 souverän. Sie trifft nun auf die als Nummer 2 gesetzte Spanierin Jessica Bouzas Maneiro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.