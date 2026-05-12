Sinner in eigener Liga – auch Erler/Miedler stark

Erler/Miedler mit zweitem Sieg im Viertelfinale

Für den letzten Österreich-Beitrag in Rom geht es weiter: Alexander Erler und Lucas Miedler gewannen auch das zweite Match und stehen im Viertelfinale. Das wiedervereinte Duo besiegte die als Nummer 6 gesetzten Deutschen Kevin Krawietz/Tim Pütz 7:6(10),7:6(4). „Das Match war extrem eng. Vor allem den ersten Satz können beide Teams gewinnen. Wir sind aber stabil geblieben und haben die engen Situationen gut gelöst. Gegen so ein Spitzen-Doppel zu gewinnen zeigt, dass wir ein gutes Level haben. Darauf wollen wir am Donnerstag im Viertelfinale aufbauen.“