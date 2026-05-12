Geburt nicht nur beim Menschen schwierig

Bei den weiblichen Tüpfelhyänen komme es nicht selten vor, dass sie während einer langen und schwierigen Geburt an Sauerstoffmangel verenden. „Das liegt an einer einzigartigen Kombination von Merkmalen: Weibchen haben eine lange, einem Penis ähnliche Klitoris, die für die Festlegung von Dominanzhierarchien wichtig ist, doch sie müssen ihren Nachwuchs auch über diese Klitoris zur Welt bringen“, sagte die Grunstra von der Universität Wien. Kühe, Pferde und Hirsche müssen ihre Jungen mit Kopf und Vordergliedmaßen gleichzeitig durch ein relativ unflexibles Becken zur Welt bringen – und stehen somit auch vor eigenen Herausforderungen.