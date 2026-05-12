Erster Großspeicher des Burgenlands ging ans Netz

Mehr Unabhängigkeit

Das Ziel des Energiekonzerns ist, mit der Errichtung der Anlagen mehr Netzstabilität und mehr Unabhängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland zu erreichen. „Mit Batteriespeichern können wir die Stromerzeugung mit dem Bedarf im Burgenland synchronisieren, indem PV- und Wind-Überschüsse zu Mittag und in der Nacht für die Versorgungslücke in den Morgen- und Abendstunden verfügbar werden. Die Netzstabilität wird gestärkt, indem Volatilitäten im Stromnetz geglättet werden. Im Blackout-Fall kann die Versorgungssicherheit wiederhergestellt werden“, erklärte der Burgenland-Energie-Chef.