Erster Großspeicher des Burgenlands ging ans Netz

Der erste Energie-Großspeicher des Burgenlands wurde in Eisenstadt in Betrieb genommen, weitere Standorte folgen schon bald. Die Speicher sollen nicht nur Versorgungslücken ausgleichen.
Bei dem Großspeicher handelt es sich um eine Lithium-Ionen-Batterie – ähnlich wie sie bei E-Autos verbaut sind, nur als Container und deutlich größer. Die Kapazität der Anlage in Eisenstadt beträgt 5 Megawattstunden. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt benötigt etwa 2 bis 2,5 Megawattstunden Strom pro Jahr.
Ausbau bis 2027
Der Speicher wird allerdings nicht der einzige bleiben. Die Burgenland Energie kündigt an, dass in den nächsten Tagen noch weitere Standorte – Siegendorf, Rechnitz und Oberpullendorf – ans Netz gehen werden. „Unser Ziel ist es, bis Mitte 2027 an insgesamt zehn Standorten im Burgenland große Batteriespeicher mit einem Speichervolumen von rund 700 Megawattstunden zu errichten“, sagte Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie, bei der Inbetriebnahme am Dienstag in Eisenstadt.
Mehr Unabhängigkeit
Das Ziel des Energiekonzerns ist, mit der Errichtung der Anlagen mehr Netzstabilität und mehr Unabhängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland zu erreichen. „Mit Batteriespeichern können wir die Stromerzeugung mit dem Bedarf im Burgenland synchronisieren, indem PV- und Wind-Überschüsse zu Mittag und in der Nacht für die Versorgungslücke in den Morgen- und Abendstunden verfügbar werden. Die Netzstabilität wird gestärkt, indem Volatilitäten im Stromnetz geglättet werden. Im Blackout-Fall kann die Versorgungssicherheit wiederhergestellt werden“, erklärte der Burgenland-Energie-Chef.
„Starkes Signal“
Bürgermeister Thomas Steiner freute sich, dass in seiner Stadt der erste Großspeicher des Landes in Betrieb ging: „Der neue Batteriespeicher ist ein weiteres starkes Signal für Versorgungssicherheit, Energieunabhängigkeit und eine nachhaltige Stadtentwicklung.“
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