His Life of Luxury
How the HiPP blackmailer faked his way to becoming a millionaire
A condo and property with a dream view of Lake Wolfgang: New details about the life of the former HiPP manager reveal just how wealthy the arrested suspect really is—and how he came by the money...
Just days before the next detention review at the Eisenstadt Regional Court next week, “Krone” investigations reveal new exciting details about the (luxurious) life of the suspected former HiPP manager.
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