Kleiner Weltuntergang zum Gruseln

Seit Jahrtausenden deuteten die Menschen Sonnenfinsternisse als ein göttliches Zeichen, eines, das von Kriegen, Seuchen, Hungersnöten und viel Unheilvollem mehr kündete. Kein Wunder, dass die Dunkelheit am Tage für Angst und Schrecken sorgte.

Kaiser Ludwig der Fromme soll von der Dunkelheit am Tage gar so erschüttert gewesen sein, dass er kurz darauf starb. Er litt, ehrlich gesagt, bereits an einer schweren Erkrankung. Das hielt seine Zeitgenossen jedoch nicht ab, dem düsteren Naturphänomen die Schuld zuzuschieben.