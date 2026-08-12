„Glaubenskrieg“ tobt um die fiese Tigermücke

Das bestätigt auch Erwin Wieser, Leiter des strategischen Infektionsschutzes in Graz. „Wasser, das im Optimalfall täglich gewechselt wird, ist überhaupt keine Gefahr.“ Diese lauere ganz woanders: In Blumenvasen (vor allem auch auf Friedhöfen), in Pflanzenuntersetzern, stehenden Kleinstwasserstellen und Regentonnen. Wieser: „Da gilt es auszuschütten, frisch zu halten, zu trocknen. Ich befürworte in Zeiten wie diesen, Wasser zu sammeln – Regentonnen gehören aber mit engmaschigen Netzen abgesichert.“