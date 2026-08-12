Kolumbien: Bereits mehr als 250 Tote nach Erdbeben

Besonders in abgelegenen Gemeinden in der Pazifikregion Choco nahe dem Epizentrum gestaltet sich die Lage schwierig. Dort sind viele Menschen weiterhin ohne Strom und grundlegende Versorgung. Da die Kommunikation in einige der am stärksten betroffenen Gebiete weiterhin unterbrochen ist, könnte die Opferzahl weiter steigen.