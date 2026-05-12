Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bewegende Geschichte

„Eingeschlafen“: Holocaust-Überlebender (101) tot

Ausland
12.05.2026 17:43
Albrecht Weinberg hat in jungen Jahren die Lager von Auschwitz, Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen ...
Albrecht Weinberg hat in jungen Jahren die Lager von Auschwitz, Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen überlebt.(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Er war Häftling in Auschwitz, entkam dem Holocaust, ging nach New York und kehrte vor 14 Jahren in seine alte Heimat zurück. Als Zeitzeuge wurde der Ostfriese im Laufe seines Lebens vielfach geehrt.

0 Kommentare

Der 101-Jährige ist am Dienstagmorgen „ganz ruhig und friedlich“ in seiner Wohnung im ostfriesischen Leer (Bundesland Niedersachsen) „eingeschlafen“, wie seine Mitbewohnerin Gerda Dänekas dem Evangelischen Pressedienst (epd) bestätigte.

Bundesverdienstkreuz aus Protest zurückgegeben
Weinberg ist als Zeitzeuge vielfach geehrt worden. Unter anderem erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Nachdem die CDU mit Stimmen der AfD einen Bundestagsantrag zur Migrationspolitik durchgebracht hatte, gab er aus Protest sein Bundesverdienstkreuz zurück. Weinberg hatte sich besorgt vor einem erstarkenden Rechtsextremismus in Deutschland gezeigt.

Vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie Weinberg in Rhauderfehn bei Leer sind Stolpersteine zu ...
Vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie Weinberg in Rhauderfehn bei Leer sind Stolpersteine zu sehen.(Bild: AFP)

Weinberg überlebte drei Konzentrationslager
Albrecht Weinberg wurde als Sohn einer jüdischen Familie am 7. März 1925 im ostfriesischen Rhauderfehn geboren. Er überlebte die drei Konzentrationslager Auschwitz, Mittelbau-Dora im Harz und Bergen-Belsen bei Celle sowie mehrere Todesmärsche. „Das ist seit 80 Jahren in meinem Kopf. Ich brauche mich nur zu waschen, dann sehe ich meine Häftlingsnummer“, sagte er kurz vor seinem 100. Geburtstag. 

Zitat Icon

Ich brauche mich nur zu waschen, dann sehe ich meine Häftlingsnummer.

Albrecht Weinberg kurz vor seinem 100. Geburtstag im Vorjahr

Seine jüdische Familie wurde von den Nazis fast vollständig ermordet. Im April 1945 wurde Weinberg aus dem KZ Bergen-Belsen befreit. Er sei ein Knochengerippe gewesen, wie er mehrfach vor Schulklassen oder bei Lesungen berichtete. „Mit Haut überzogen, zwischen den Gerippen von Bergen von Leichen.“

2012 kehrte er zusammen mit seiner Schwester aus den USA zurück in seine ostfriesische Heimat. Seitdem ging er auch in Schulen und berichtete von dem größten Menschheitsverbrechen. Der Holocaust-Überlebende trat bis zu seinem Tod unermüdlich gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus ein.

Judenhass im Kindesalter erlebt
Er war einer von noch sehr wenigen, die noch von den Anfängen des Judenhasses in Deutschland berichten konnten. „Ich war elf, da haben sie mich von der Schule geworfen“, erinnerte sich Albrecht. Anderen Kindern wurde verboten, mit ihm zu spielen.

Der Westrhauderfehner Kanal vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie Weinberg in Rhauderfehn bei ...
Der Westrhauderfehner Kanal vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie Weinberg in Rhauderfehn bei Leer in Niedersachsen.(Bild: AFP)

„Seit seiner Rückkehr aus New York in seine ostfriesische Heimat vor 14 Jahren hat Albrecht unermüdlich und mit einer unvorstellbaren Energie von seinen schrecklichen Erlebnissen während des Nationalsozialismus berichtet und immer wieder vor dem Vergessen gewarnt“, sagte Leers Bürgermeister Claus-Peter Horst.

Lesen Sie auch:
Margot Friedländer bekam für ihren Einsatz gegen das Vergessen viele Preise.
Mit 103 Jahren
Holocaust-Überlebende Margot Friedländer gestorben
09.05.2025
Die Jugend vergisst
Schock-Umfrage: Holocaust für viele ein Fremdwort
24.01.2025

Zum 100. Geburtstag im vergangenen Jahr hatte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert und dem gebürtigen Rhauderfehner in einer Grußbotschaft gedankt. „Ihre Geschichte ist eine Mahnung für uns nachfolgende Generationen. Ihr unermüdliches Engagement darin, Schülerinnen und Schüler über die Vergangenheit aufzuklären, hat mich bereits zu Beginn meiner Amtszeit beeindruckt“, schrieb Steinmeier.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
12.05.2026 17:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf